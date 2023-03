Giappone trionfa al Baseball World Classic, Usa ko

Si è concluso il World Baseball Classic con la finale giocata nella notte, a Miami: a trionfare è stato il Giappone che ha battuto gli Stati Uniti per 3 a 2. ll finale è stato da cinema: sul monte di lancio per il Giappone è salito il fuoriclasse Shohei Ohtani che ha messo strikeout il compagno di squadra nel club, Mike Trout, per consegnare il titolo al Giappone. Per i nipponici si tratta della terza vittoria nel torneo su 5 edizioni

Una finale meravigliosa a coronamento di una competizione che ha riscosso successo in tutto il mondo: il Giappone vince il World Baseball Classic 2023 , superando nella finale giocata a Miami gli Stati Uniti d’America con il punteggio di 3-2 conquistando così il suo terzo titolo su cinque edizioni disputate. Il match, che in apparenza sembrava destinato ad essere un duello tra attacchi, si dimostra invece molto combattuto e a basso punteggio: entrambe le squadre hanno occasioni per segnare, ma i pochi punti che arrivano giungono per la quasi totalità tramite fuoricampo a basi vuote. È il caso di Trea Turner , il più in forma della squadra americana, che sblocca il punteggio nel secondo inning , ma il Giappone pareggia immediatamente con il fuoricampo di Munetaka Murakami , l’eroe della semifinale, e passa poi in vantaggio.

Shohei Ohtani sempre più leggenda

Il Giappone conserva la leadership e segna un altro punto con il fuoricampo di Okamoto, mentre dall’altra parte gli Stati Uniti faticano a produrre punti contro gli attenti lanciatori nipponici che non sentono la pressione. Il punto che rimette in scia gli statunitensi arriva con il fuoricampo di Schwarber nell’ottavo attacco contro Yu Darvish, per l’occasione schierato come lanciatore per gli inning finali, regalando a questo torneo il finale che tutti desideravano. Per chiudere la partita e lanciare l’ultima ripresa il manager giapponese Kuriyama incarica infatti la superstar Shohei Ohtani, impegnato nella partita come battitore designato (1-3, BB, K). Dopo una base su ball concessa in apertura, la palla battuta in doppio gioco da Betts fa in modo che il torneo si decida con la sfida tra Ohtani e Mike Trout, due compagni di squadra in MLB ai Los Angeles Angels, da molti ritenuti i due migliori giocatori al mondo. Il turno di battuta più atteso si conclude con uno strikeout che premia il lanciatore nipponico e consente al Giappone di vincere il titolo da imbattuta, oltre a consegnare Shohei Ohtani, premiato come miglior giocatore della manifestazione, ancor più nella leggenda.