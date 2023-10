MLB, stanotte inizia la finale tra Texas e Arizona

Lasciamoci sorprendere. Quella tra Texas e Arizona era una finale improbabile , con tutto il fascino e la curiosità che ora ne consegue. Potevano arrivare alla World Series, la finale del baseball americano, le stesse squadre dello scorso anno, un evento rarissimo ormai negli sport USA e in particolare in MLB. Houston e Philadelphia sono state invece sconfitte nelle finali di American e National League . Entrambe in gara 7. Entrambe erano sopra 3 a 2 nella serie e giocavano gara 6 ed eventualmente 7 in casa. Texas Rangers e Arizona DBacks si sono meritate la finale , con la qualità del loro gioco e la tenuta mentale nelle partite decisive. La cosa più stupefacente è la rapidità con cui il loro progetto di ricostruzione è arrivato a raggiungere l’obiettivo, cioè a giocare per il titolo.

L'impresa di Texas e Arizona

Nel 2021 Texas e Arizona hanno chiuso la stagione con un numero di sconfitte in regular season imbarazzante: 102 per i Rangers, addirittura 110 per i DBacks. Due anni fa. Adesso si capisce meglio perché hanno fatto un’impresa. La ricostruzione dei Rangers è avvenuta a suon di milioni di dollari, grazie al mercato dei free agent. Hanno messo sotto contratto giocatori di alto livello e leader come Corey Seager, Marcus Semien e Nathan Eovaldi. Avevano investito pesantemente anche sul miglior lanciatore a disposizione Jacob deGrom, perso poi per un infortunio. Hanno rimediato con il mercato estivo prendendo un’altra leggenda del monte di lancio come Max Scherzer e Jordan Montgomery che, da agosto in poi, è stato probabilmente il miglior lanciatore in MLB dopo una prima parte di stagione mediocre a S.Louis. L’idea vincente è stata scegliere l’uomo migliore per mettere insieme tutto questo, perché non basta comprare dei buoni giocatori per ottenere risultati (altrimenti Chicago White Sox, NY Yankees, San Diego Padres e altri ancora dovrebbero aver vinto tantissimo in queste ultime stagioni e non risulta che ci siano riusciti).

La squadra di Bruce Bochy

Texas ha richiamato dalla pensione Bruce Bochy, 68 anni, allenatore che ha vinto 3 titoli con San Francisco. In attesa di fare il suo ingresso nella Hall Of Fame, ha accettato di prendere il gruppo di campioni assemblati con il mercato e farli diventare una squadra. La regular season aveva già detto che l’operazione stava riuscendo. I Rangers sono stati a lungo in testa nella West Division dell’American League, poi una serie di infortuni li hanno rallentati. Ma che la squadra avesse potenziale, soprattutto in attacco, era evidente. Nella postseason ha vinto tre serie da testa di serie numero 5, sempre contro avversarie che avevano un record migliore. Prima i Tampa Bay Rays, poi Baltimora e infine Houston.