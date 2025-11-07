Dallas Cowboys, Kneeland suicida dopo inseguimento

E' stato trovato morto dalla polizia il 24enne Marshawn Kneeland, difensore dei Dallas Cowboys. Il giocatore di football americano della Nfl, secondo le infomazioni fornite dalla Polizia, si sarebbe suicidato . Il giovane è stato trovato nel sobborgo di Frisco con una ferita d'arma da fuoco presumibilmente autoinflitta, dopo che si era allontanato a piedi dal luogo di un incidente d'auto: Kneeland si era andato a schiantare con il suo veicolo mentre fuggiva dalle forze dell'ordine che volevano fermarlo per un'infrazione al codice della strada.

Il comunicato della Polizia

"Il 5 novembre 2025, intorno alle 22:39, il Dipartimento di Polizia di Frisco ha risposto per assistere il Dipartimento di Pubblica Sicurezza (DPS) del Texas nella localizzazione di un veicolo che era sfuggito durante un inseguimento nella città di Frisco. Dopo aver perso di vista il veicolo, gli agenti lo hanno localizzato pochi minuti dopo, schiantato sulla Dallas Parkway in direzione sud vicino a Warren Parkway. I primi rapporti indicavano che un soggetto di sesso maschile, successivamente identificato come Marshawn Kneeland, 24 anni, di Plano, Texas, era fuggito dalla scena a piedi. Gli agenti hanno stabilito un perimetro e hanno avviato una perlustrazione dell'area. Gli agenti hanno ricevuto informazioni che Kneeland aveva espresso idee suicide. Kneeland è stato successivamente localizzato all'1:31, deceduto a causa, sembra, di una ferita da arma da fuoco autoinflitta. La causa/modalità della morte sarà determinata dall’ufficio del medico legale della contea di Collin. Al momento non verranno rilasciati ulteriori dettagli poiché le indagini sono ancora in corso. Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici di Kneeland"