Arrivata ai quarti di finale con un percorso netto, che comprende anche l'incredibile vittoria in casa dei maestri Usa, l'Italia del baseball affronta alle 20 italiane la nazionale di Portorico a Houston (diretta su Sky Sport Max e streaming su NOW) per fare un altro storico passo nel World Baseball Classic, accedendo alla Final Four. Unica squadra europea ad arrivare tanto in alto nel torneo, la selezione azzurra guidata dal manager Francisco Cervelli e dal capitano Vinnie Pasquantino non solo sta facendo un'ottima opera di promozione del baseball in Italia ma sta facendo tanto parlare di sè anche nella patria di questo sport, dove peraltro si gioca il torneo che è organizzato dalla Major League Baseball, la più importante lega mondiale. Così c'è molta attesa per la partita al Daikin Park proprio per vedere fin dove potrà spingersi la nazionale formata quasi per intero da professionisti italoamericani che giocano in Mlb. Oltreoceano già si fanno pronostici, in genere favorevoli proprio all'Italia, cui viene data fiducia grazie alla forza della sessione battitori, in primis Pasquantino, autore di tre home run contro il Messico. Nel torneo, finora, solo la Repubblica Dominicana ha realizzato più fuoricampo dell'Italia mentre Portorico non ne ha ancora subito nessuno. E possibile quindi che si vedano girare a fine partita molti caffè, quelli offerti all'autore di un home run insieme ad un cacio, secondo una sceneggiatura che sta diventando famosa ovunque. Per questo, avrà dormito ben poco, dopo la partita col Messico, capitan Pasquantino il cui ruolo però va ben oltre alla prestazione in campo. Il prima base dei Kansas City Royals, 29 anni, è in un certo senso il motore della squadra, perchè a lui la Federazione italiana baseball (Fibs) si era affidato per contattare in Mlb possibili candidati per la nazionale. Un compito eseguito al meglio, perchè le prestazioni dell'Italia sono state finora ben superiori alle attese. "Il Giorno del Ringraziamento non sapevo cosa fare, così ne ho approfittato e mi sono attaccato al telefono per parlare coi giocatori, ed eccoci qua", ha raccontato.