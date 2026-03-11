L'Italia di Cervelli, reduce dalla straordinaria vittoria contro gli Stati Uniti, si gioca l'accesso ai quarti del World Baseball Classic contro il Messico: qualificazione che sarebbe certa in caso di vittoria, ma potrebbe arrivare anche in caso di ko. La partita sarà in diretta mercoledì 11 marzo da mezzanotte su Sky Sport Max e NOW

L’Italia torna in campo questa notte ( primo lancio alle 00.00, diretta su Sky Sport Max e NOW ) contro il Messico per l’ultima partita del girone B. Sul monte di lancio per gli Azzurri ci sarà Aaron Nola, lanciatore dei Philadelphia Phillies una volta All-Star e con 285 partenze in Major League Baseball.

Cosa serve all'Italia per qualificarsi

In caso di vittoria l’Italia sarà certa del primo posto (affronterà ai quarti di finale la 2^ classificata del girone A), ma potrebbe passare anche in caso di sconfitta se subisse 4 punti o meno. Se dovesse vincere il Messico, infatti, tre squadre (Italia, Messico, Stati Uniti) andrebbero sul record di 3-1 con gli scontri diretti pari e si dovrebbe ricorrere alla classifica avulsa, il cui primo criterio sono i punti subiti divisi gli out difensivi ottenuti nelle partite tra le tre squadre coinvolte. La situazione attualmente è la seguente:

Stati Uniti : 11 punti subiti e 54 out (0.2037)

: 11 punti subiti e 54 out (0.2037) Messico : 5 punti subiti e 24 out (0.2083)

: 5 punti subiti e 24 out (0.2083) Italia: 6 punti subiti e 27 out (0.2222)



Il Messico, in caso di vittoria, sarebbe dunque certo di qualificarsi ai quarti di finale, mentre Italia e Stati Uniti si giocherebbero il secondo slot per il passaggio del turno. Nella partita di questa notte l’Italia sarà squadra in trasferta; dunque, potrebbe effettuare solamente 24 out nel caso in cui il Messico (squadra di casa) fosse in vantaggio a metà del nono inning. Tutto questo potrebbe cambiare in caso di extra-inning, in cui il numero di eliminazioni aumenterebbe per entrambe le squadre