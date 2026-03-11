Baseball, Messico Italia in tv e streaming: dove vedere la partitabaseball
L'Italia di Cervelli, reduce dalla straordinaria vittoria contro gli Stati Uniti, si gioca l'accesso ai quarti del World Baseball Classic contro il Messico: qualificazione che sarebbe certa in caso di vittoria, ma potrebbe arrivare anche in caso di ko. La partita sarà in diretta mercoledì 11 marzo da mezzanotte su Sky Sport Max e NOW
L’Italia torna in campo questa notte (primo lancio alle 00.00, diretta su Sky Sport Max e NOW) contro il Messico per l’ultima partita del girone B. Sul monte di lancio per gli Azzurri ci sarà Aaron Nola, lanciatore dei Philadelphia Phillies una volta All-Star e con 285 partenze in Major League Baseball.
Cosa serve all'Italia per qualificarsi
In caso di vittoria l’Italia sarà certa del primo posto (affronterà ai quarti di finale la 2^ classificata del girone A), ma potrebbe passare anche in caso di sconfitta se subisse 4 punti o meno. Se dovesse vincere il Messico, infatti, tre squadre (Italia, Messico, Stati Uniti) andrebbero sul record di 3-1 con gli scontri diretti pari e si dovrebbe ricorrere alla classifica avulsa, il cui primo criterio sono i punti subiti divisi gli out difensivi ottenuti nelle partite tra le tre squadre coinvolte. La situazione attualmente è la seguente:
- Stati Uniti: 11 punti subiti e 54 out (0.2037)
- Messico: 5 punti subiti e 24 out (0.2083)
- Italia: 6 punti subiti e 27 out (0.2222)
Il Messico, in caso di vittoria, sarebbe dunque certo di qualificarsi ai quarti di finale, mentre Italia e Stati Uniti si giocherebbero il secondo slot per il passaggio del turno. Nella partita di questa notte l’Italia sarà squadra in trasferta; dunque, potrebbe effettuare solamente 24 out nel caso in cui il Messico (squadra di casa) fosse in vantaggio a metà del nono inning. Tutto questo potrebbe cambiare in caso di extra-inning, in cui il numero di eliminazioni aumenterebbe per entrambe le squadre
Italia nella storia dopo la vittoria sugli Usa
Azzurri che sono reduci dalla straordinaria impresa di Houston, dove hanno battuto a casa loro gli Stati Uniti per 8-6 nella terza giornata del girone eliminatorio del World Baseball Classic. Si è trattato del quinto successo contro gli Usa dopo l'ultimo del 2007, ma il primo ottenuto contro la nazionale statunitense in versione "Dream Team".