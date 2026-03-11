Offerte Sky
Baseball, Messico Italia in tv e streaming: dove vedere la partita

baseball
Nicolò Gatti

Nicolò Gatti

L'Italia di Cervelli, reduce dalla straordinaria vittoria contro gli Stati Uniti, si gioca l'accesso ai quarti del World Baseball Classic contro il Messico: qualificazione che sarebbe certa in caso di vittoria, ma potrebbe arrivare anche in caso di ko. La partita sarà in diretta mercoledì 11 marzo da mezzanotte su Sky Sport Max e NOW

ITALIA DEL BASEBALL, L'IMPRESA PIÙ BELLA DI SEMPRE

L’Italia torna in campo questa notte (primo lancio alle 00.00, diretta su Sky Sport Max e NOW) contro il Messico per l’ultima partita del girone B. Sul monte di lancio per gli Azzurri ci sarà Aaron Nola, lanciatore dei Philadelphia Phillies una volta All-Star e con 285 partenze in Major League Baseball.

Cosa serve all'Italia per qualificarsi

In caso di vittoria l’Italia sarà certa del primo posto (affronterà ai quarti di finale la 2^ classificata del girone A), ma potrebbe passare anche in caso di sconfitta se subisse 4 punti o meno. Se dovesse vincere il Messico, infatti, tre squadre (Italia, Messico, Stati Uniti) andrebbero sul record di 3-1 con gli scontri diretti pari e si dovrebbe ricorrere alla classifica avulsa, il cui primo criterio sono i punti subiti divisi gli out difensivi ottenuti nelle partite tra le tre squadre coinvolte. La situazione attualmente è la seguente:

  • Stati Uniti: 11 punti subiti e 54 out (0.2037)
  • Messico: 5 punti subiti e 24 out (0.2083)
  • Italia: 6 punti subiti e 27 out (0.2222)


Il Messico, in caso di vittoria, sarebbe dunque certo di qualificarsi ai quarti di finale, mentre Italia e Stati Uniti si giocherebbero il secondo slot per il passaggio del turno. Nella partita di questa notte l’Italia sarà squadra in trasferta; dunque, potrebbe effettuare solamente 24 out nel caso in cui il Messico (squadra di casa) fosse in vantaggio a metà del nono inning. Tutto questo potrebbe cambiare in caso di extra-inning, in cui il numero di eliminazioni aumenterebbe per entrambe le squadre

Italia nella storia dopo la vittoria sugli Usa

Azzurri che sono reduci dalla straordinaria impresa di Houston, dove hanno battuto a casa loro gli Stati Uniti per 8-6 nella terza giornata del girone eliminatorio del World Baseball Classic. Si è trattato del quinto successo contro gli Usa dopo l'ultimo del 2007, ma il primo ottenuto contro la nazionale statunitense in versione "Dream Team".

highlights

Baseball, storica Italia: Usa sconfitti 8-6

