Quando a 11 anni il padre Emanuele lasciò la Puglia per andare in Venezuela nessuno avrebbe immaginato un epilogo simile. Il percorso di Francisco Cervelli, manager e mente dell’Italia del baseball che sta appassionando un Paese intero, è come quello dei suoi ragazzi che rappresentano le storie di tante famiglie che non dimenticano le proprie origini italiane. Il destino vuole che la prima semifinale della propria storia al World Baseball Classic l’Italia la giochi proprio contro il Venezuela, la terra di sua madre e nella quale Cervelli è nato e cresciuto imparando a giocare a baseball. Il Venezuela sarà un avversario tosto per gli Azzurri, pieno di stelle della Major League ha eliminato ai quarti di finale il Giappone campione in carica. Questa Italia, però, ha dimostrato di saper trasformare i sogni in realtà. La vittoria contro gli Stati Uniti è stata la scintilla, quelle contro Messico e Porto Rico hanno dato la piena consapevolezza di poter essere tra le prime quattro del mondo. Gli Azzurri hanno un’identità forte e precisa e ora avranno a disposizione anche l’interbase Brayan Rocchio, italo-venezuelano anche lui. Storie di identità, famiglie e soprattutto di baseball. Perché il baseball, di intrecci come questi, ne regala tanti oltre ai freddi numeri. Italia e Venezuela si sono già affrontate cinque volte al World Baseball Classic e il Venezuela ha sempre vinto. In quattro di queste occasioni, nel 2009 e nel 2017, il ricevitore azzurro era proprio Francisco Cervelli, per cui questa sfida non sarà mai come tutte le altre e le lacrime al termine di quelle sconfitte lo testimoniano. Allora, sarà 0-6 come la tradizione negativa degli Azzurri contro il Venezuela vuole, o 6-0, come il percorso perfetto in questo WBC richiede. Insieme alla risposta ci sarà anche un biglietto per la finale.