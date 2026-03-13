Rugby, baseball, basket: un Super Sabato Azzurro su Sky

E' un Super Sabato Azzurro su Sky e NOW! Oggi tre appuntamenti da non perdere per tifare Italia. Si parte alle 17.40 su Sky Sport Uno con il Sei Nazioni di rugby: l'Italia in Galles cerca la terza vittoria del torneo. Alle 20 su Sky Sport Max l'Italia affronta Porto Rico nei quarti di finale del World Baseball Classic. E alle 22 su Sky Sport Basket le Azzurre sfidano i fortissimi Stati Uniti nelle qualificazioni mondiali.

Un sabato così capita molto raramente: dal tardo pomeriggio alla seconda serata, tre Nazionali azzurre si giocano altrettanti appuntamenti con la storia. E sono tutti in diretta su Sky e NOW. E' il giorno giusto per recuperare la bandiera tricolore dal cassetto e tifare l'Italia del rugby, l'Italia del baseball e l'Italia del basket. Perchè ci meritiamo un Super Sabato tutto Azzurro!

Galles-Italia, alle 17.40 su Sky Sport Uno Se pensate che la storica vittoria con l'Inghilterra di sabato scorso all'Olimpico abbia esaurito la fame di vittoria della squadra di Quesada, non conoscete a fondo questo gruppo. A Cardiff vedremo un'Italia determinata ad andarsi a prendere la terza perla di questo straordinario Sei Nazioni, un risultato che premierebbe la crescita dell'intero movimento rugbistico nazionale

Italia-Porto Rico, alle 20 su Sky Sport Max In una settimana gli Azzurri del baseball sono entrati dalla porta principale nel cuore dei tifosi azzurri. Merito di un successo clamoroso, contro gli Stati Uniti targati MLB, ma anche dei sorrisi, degli abbracci e dei... caffè in panchina che Pasquantino e compagni si godono tra un lancio e l'altro. Stasera battendo il Porto Rico c'è l'occasione di centrare un traguardo impensabile solo qualche giorno fa, la semifinale del World Baseball Classic, il mondiale del diamante. Per un altro giro di espresso, offriamo noi.