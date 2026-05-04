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il reportage

“Canada is hockey. And hockey is Canada”

Moreno Molla

Dal baseball al basket, dalla Formula 1 al calcio (anche se l'emozione per il prossimo Mondiale, al momento, non si percepisce): in Canada la passione per lo sport è contagiosa, ma l'hockey è trattato come una vera e propria religione. Il reportage di Sky Sport Insider tra Toronto e Montreal, dove ghiaccio e pattini la fanno da padrone

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