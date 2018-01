Masha, rivincita con Sevastova

La vendetta è un piatto che va servito freddo. Maria Sharapova ha atteso cinque mesi per prendersi la rivincita su Anastasija Sevastova, 14^ testa di serie del tabellone, qualificandosi per il terzo turno degli Australian Open. La russa, che aveva subito una cocente sconfitta dalla lettone negli ultimi US Open, ha battuto la rivale con i parziali di 6-1, 7-6(4), sconfiggendo anche il caldo asfissiante di Melbourne, che ha toccato punte di 37°C. "Ho vinto contro un'avversaria che mi ha sempre creato dei problemi - ha detto Masha a fine match -. Penso di meritarmi un sorriso dopo essermi qualificata per il terzo turno degli Australian Open". Alla Rod Laver Arena, Sharapova ha letteralmente dominato il primo set, mentre non è riuscita a chiudere la pratica nel secondo, quando si è fatta strappare il servizio sul 5-4, dovendo così ricorrere al tie-break, dove ha giocato magnificamente: "Ho lavorato molto per giocare bene contro il suo slice - ha spiegato la siberiana -. Contro di lei, avevo commesso molti errori a New York (51, ndr). Ero molto concentrata, non ho sbagliato: la chiave è stata questa". Per Sharapova ora arriva la sfida più difficile, quella contro Angelique Kerber, 21^ testa di serie del tabellone e vincitrice a Melbourne nel 2016: "Sono intorno al numero 50 del mondo, è normale giocare questi match - ha spiegato la russa -. Guardo avanti e sono contenta di potermi misurare contro una campionessa del genere, così potrò verificare il mio livello". La tedesca si è liberata senza problemi della croata Vekic, battuta 6-4, 6-1 in poco più di un'ora di gioco, portando a 11 le vittorie consecutive in questo 2018, dove non ha ancora perso.