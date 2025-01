Sinner-Jarry, il debutto lunedì alle 4 italiane

Inizierà nella notte tra domenica e lunedì il cammino di Jannik Sinner agli Australian Open. L'azzurro giocherà alle 4 italiane contro Nicolas Jarry sulla Rod Laver Arena. In campo lunedì anche Djokovic e Alcaraz. Gli Australian Open sono in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky , dal 12 al 26 gennaio

Lunedì ore 4 italiane, Rod Laver Arena. Data e luogo sono fissati per l'esordio di Jannik Sinner agli Australian Open 2025. Il n. 1 al mondo inizierà la difesa del titolo a Melbourne nella notte tra domenica e lunedì contro Nicolas Jarry, n. 34 della classifica mondiale. Il match è in programma non prima delle ore 4, dopo il derby americano tra Coco Gauff e Sofia Kenin che inizierà all'1.30. Anche lo scorso anno Sinner giocò il primo match agli Australian Open nella sessione diurna australiana (notte in Italia): l'avversario in quel caso era Botic Van De Zandschulp.