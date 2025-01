Adelaide, Bolelli e Vavassori trionfano in doppio

Primo titolo stagionale per l'Italtennis grazie a Bolelli e Vavassori che trionfano in doppio all'Atp 250 di Adelaide. Al quarto titolo di coppia, gli azzurri hanno battuto in finale i tedeschi Krawietz/Puetz dopo aver annullato quattro match point

Prima torneo del 2025 e primo titolo. L’anno non poteva iniziare meglio per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, campioni in doppio all’Atp 250 di Adelaide. Dopo aver spezzato il "tabù" Arevalo/Pavic in semifinale (primo successo contro il salvadoregno e il croato dopo 4 ko), gli azzurri hanno battuto in finale i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz con il punteggio di 4-6, 7-6, 11-9 dopo più di due ore di gioco. Una bellissima rimonta da parte di Bolelli e Vavassori, costretti ad annullare quattro match point consecutivi nel dodicesimo gioco del secondo set. Dallo 0-40 in quel game è iniziata la rimonta azzurra, conclusa 11-9 al match tie-break al terzo championship point a favore.