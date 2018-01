Dopo Andreas Seppi, anche Fabio Fognini si è qualificato al terzo turno degli Australian Open, primo Slam stagionale in corso a Melbourne. Il ligure, 25^ di serie del seeding, dopo l'agevole vittoria al debutto contro l’argentino Horacio Zeballos (6-4, 6-4, 7-5), ha sofferto di più contro Evgeny Donskoy, numero 72 ATP. Fogna ha chiuso il match in quattro set, 2-6, 6-3, 6-4, 6-1 in due ore e 20' di gioco, in un match fortemente condizionato dal caldo, con la colonnina di mercurio che è arrivata a toccare i 39°C. Dopo una partenza lenta che gli è costata il primo parziale, l'azzurro ha preso in mano il gioco e con un break per set nel secondo e nel terzo si è portato avanti sul 2-1. Nel quarto set non c'è stata storia, con il 30enne di Arma di Taggia che ha risolto la pratica, riuscendo anche a risparmiare anche qualche energia in vista del terzo turno, che lo vedrà opposto sabato a Julien Benneteau. Il francese, numero 59 del ranking, ha battuto a sorpresa il belga David Goffin, testa di serie numero 7, in quattro set: 1-6, 7-6(5), 6-1, 7-6 (4). Un solo precedente tra Fognini e Benneteau, risalente al 2010, quando il transalpino ha vinto in quattro set sull'erba di Wimbledon. Fognini partecipa per l'11^ volta in carriera agli Australian Open: nel 2015 ha vinto il titolo di doppio con Bolelli, mentre in singolare il suo best-result sono gli ottavi nel 2014. "Ho preso un break stupido da 40-0 nel primo game - ha raccontato il ligure, come riportato dal sito della Federtennis -. Poi ho sempre dovuto rincorrere il mio avversario. Ho alzato il livello e la notizia buona è che sono al terzo turno qui a Melbourne dove di solito non gioco bene. Ad inizio anno parto sempre lento, questa volta invece sono anche reduce dalla semifinale a Sydney. Sto giocando bene e fisicamente sono a posto. Oggi c'era un caldo terribile, è difficile giocare in queste condizioni. Probabilmente sto sfruttando al meglio il fatto di essermi fermato prima la passata stagione, a Vienna per la precisione, perché avevo qualche problema al ginocchio. Ho avuto più tempo per riprendere e ho fatto un'ottima preparazione. I risultati si vedono, mai avevo giocato così bene ad inizio anno, forse solo nel 2014 quando ho raggiunto il mio best ranking di numero 13 e agli Australian Open avevo raggiunto gli ottavi".