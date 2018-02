Davis: Fognini non sbaglia, Giappone-Italia 0-1

L'Italia è in vantaggio 1-0 sul Giappone nella sfida di Coppa Davis valida per il primo turno del World Group 2018 in corso sul veloce indoor della Morioka Takaya Arena di Morioka. Nel primo singolare Fabio Fognini (22 ATP) ha sconfitto 6-4, 3-6, 4-6, 6-3, 6-2 Taro Daniel (100 del mondo) dopo tre ore e 55 minuti di battaglia. Il ligure è partito male cedendo subito la battuta in avvio. Dallo 0-2, però, Fabio ha rimontato e riagganciato il suo avversario: 3-2. Nel settimo gioco il ligure ha subito un altro break ma poi ha infilato tre giochi consecutivi anche con un aiuto non indifferente di Daniel che nell’ottavo game ha commesso ben tre doppi falli. Messo in cascina il primo parziale, però, i problemi per Fabio non sono di certo finiti, anzi. Il 30enne di Arma di Taggia ha perso il servizio ancora in avvio di seconda frazione, lo ha recuperare immediatamente ma poi si è fatto brekkare altre due volte, al settimo ed al nono gioco, con il nipponico che ha pareggiato il conto dei set. Nella terza frazione Fabio si è fatto recuperare per due volte un break di vantaggio, si è innervosito e dal 4-2 ha subito un parziale di quattro giochi consecutivi, cedendo per altre due volte il servizio (con i doppi falli già in doppia cifra: 10). Nel quarto parziale il giapponese è un po’ calato e a Fognini, che non ha concesso nemmeno una palla-break, è bastato ridurre il numero dei gratuiti per pareggiare il conto dei set strappando la battuta a Daniel nel terzo e nel nono game. Nella frazione decisiva Fabio ha salvato una delicata palla-break nel terzo gioco (il giapponese a rete ha commesso un vero disastro). Nel game successivo è stato Daniel ad annullare tre palle-break di fila ma la quarta gli è stata fatale e Fabio ha allungato sul 3-1. Nel sesto gioco il giapponese ha salvato altre tre palle-break consecutive mantenendosi in scia (4-2) ma grazie a due ace (finalmente in doppia cifra) Fognini è salito 5-2 e poco dopo ha chiuso con una volée di rovescio incrociata regalando il primo fondamentale punto all’Italia. In campo ora Andreas Seppi affronta Yuichi Sugita. Sabato il doppio con la coppia nipponica Ben Mclachan/Yasutaka Uchiyama opposta a quella azzurra Simone Bolelli/Paolo Lorenzi. Domenica si inizia con la sfida tra i numeri uno dei rispettivi team, Sugita e Fognini: in chiusura il match tra i numeri due Daniel e Seppi.