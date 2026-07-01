Jannik Sinner commenta a Sky Sport la vittoria al 2° turno a Wimbledon contro Borges: "Sono contento, è stata molto dura. Nei primi due set abbiamo servito bene, non ho avuto tanto controllo. Due vittorie sono positive, dobbiamo migliorare un paio di cose. Questo tipo di partite mi aiutano a entrare in ritmo". E sul golf cita Alcaraz... Guarda nel VIDEO l'intervista completa. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

SINNER-BORGES, HIGHLIGHTS