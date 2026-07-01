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Sinner a Wimbledon deve sciogliersi, poi salirà di livello

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Ivan Ljubicic

Ivan Ljubicic

Jannik si sta adattando un po' alle condizioni di gioco e ai suoi ritmi. Penso che la botta del Roland Garros è stata importante, quindi deve sciogliersi e trovare le accelerazioni sull'erba, una superficie che non è ideale. La cosa positiva è che non ha faticato troppo, ha vinto in tre set pur non giocando benissimo. Poi sono sicuro che salirà di livello. Guarda il VIDEO. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

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