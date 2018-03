Miami Open: Del Potro ai quarti, fuori Cilic

Cade un altro nome eccellente al Miami Open. Dopo le premature uscite di scena di Roger Federer e Grigor Dimitrov, rispettivamente out al secondo e terzo turno, è Marin Cilic a dire addio agli ottavi di finale del secondo Masters del 2018. A Crandon Park il croato, numero 3 del mondo e seconda testa di serie, è stato battuto 7-6(0), 6-3 dallo statunitense John Isner, 17 ATP e 14^ favorito del seeding, che con una prova di notevole solidità, non solo alla battuta (12 ace messi a segno), e un tie-break di primo set praticamente perfetto ha battuto il 29enne di Medjugorje, in un'ora e 27 minuti. Non si arresta invece la straordinaria corsa di Juan Martin Del Potro, che ha regolato Filip Krajinovic (22^ del tabellone) 6-4, 6-2. L'argentino, sesta testa di serie del seeding, allunga così a 14 l'incredibile striscia vincente che dura da Acapulco e che lo ha visto trionfare anche a Indian Wells. Con un record di 20-3, Delpo ha anche stabilito il suo miglior inizio di stagione della carriera. Ora per l'argentino si prospetta un quarto di finale davvero molto interessante contro Milos Raonic. Dopo la semifinale ottenuta nel deserto californiano, persa proprio contro Del Potro, il canadese che sta tentando di risalire la china dopo un anno passato più in infermeria che sul campo (attualmente è numero 25 Atp e 20^ testa di serie), è ancora in corsa pure a Miami. Senza farsi condizionare più di tanto dal vento, Raonic ha sfruttato a dovere il suo servizio così da comandare il gioco, senza lasciare chance al francese Jeremy Chardy, numero 90 del ranking, sconfitto per 6-3, 6-4, con break decisivo al decimo game. Raonic sembra aver trovato la quadratura del cerchio a livello fisico ma anche tecnico, con la collaborazione instaurata con il mitico Goran Ivanisevic.

Chung ancora tra i migliori otto

Chi invece pare non conoscere ostacoli nella sua corsa verso i quartieri nobili del ranking è il coreano Hyeon Chung, numero 23 della classifica ATP e 19^ testa di serie. Dopo il doppio 6-1 inflitto al giovane americano Michael Mmoh, il vincitore della prima edizione delle Next Gen ATP Finals di Milano si è sbarazzato con il punteggio di 6-4, 6-3 del portoghese Joao Sousa, numero 80 del mondo, ma capace in precedenza di strapazzare il rientrante David Goffin. Chung ha ceduto appena 7 punti su 39 sul proprio servizio e si è così regalato il secondo quarto di finale consecutivo in un "1000” dopo la semifinale raggiunta a Indian Wells la scorsa settimana. L'asiatico si giocherà un posto in semifinale proprio con Isner. Avanza agli ottavi anche l'ultimo statunitense ancora in tabellone, Frances Tiafoe, che ha battuto 6-7, 6-2, 7-6 il ceco Berdych nell'ultimo scampolo di match rinviato la notte scorsa dopo la lunga interruzione per pioggia. L'americano troverà sulla sua strada il sudafricano Kevin Anderson, sesta testa di serie del tabellone.