Le ultime tre azzurre in corsa escono di scena al secondo turno. Debutto amaro per Paolini, battuta dall'egiziana Sherif. Cocciaretto perde con Garcia, Errani ko con Svitolina. Gli Internazionali d'Italia sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 19 maggio

Esordio amaro agli Internazionali d'Italia per Jasmine Paolini . La n. 1 azzurra, per la prima volta testa di serie al Foro Italico, ha perso contro l'egiziana Mayar Sherif : 7-6, 2-6, 6-4 il punteggio finale dopo quasi tre ore di match. Una partita in cui la toscana, pur dando tutto come sempre, ha peccato di lucidità, chiudendo con 50 errori gratuiti a referto . Match solido, di contro, da parte di Sherif che giocherà al 3° turno contro Azarenka. Fuori anche le altre due azzurre: Elisabetta Cocciaretto ha perso in due set contro Caroline Garcia, mentre Sara Errani è stata battuta sul Pietrangeli da Elina Svitolina.

