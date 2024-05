Nole parte male, poi ingrana e batte Moutet senza difficoltà. Buon esordio anche per Zverev e Dimitrov, fuori a sorpresa Casper Ruud, battuto da Kecmanovic. Il Masters 1000 di Roma è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 19 maggio

La 18esima presenza agli Internazionali d'Italia inizia con una vittoria per Novak Djokovic. Il n. 1 al mondo ha battuto all'esordio al Foro Italico il francese Corentin Moutet, n. 83 ATP, con il punteggio di 6-3, 6-1 in un'ora e 26 minuti di gioco. Dopo un inizio a stento con due break subiti, Nole ha cambiato subito passo, vincendo senza difficoltà. "Ho iniziato molto male la partita - ha spiegato Djokovic al termine del match - poi dopo i primi quattro game sono cresciuto. Ho giocato bene alla fine, in particolare nel secondo set. Moutet è molto imprevedibile. Ma sono rimasto concentrato". Buona la prima a Roma anche per Zverev e Dimitrov che hanno battuto rispettivamente l'australiano Vukic e il giapponese Nishioka. Fuori a sorprese, invece, il n. 5 del seeding Casper Ruud. Il norvegese, tra i giocatori più in forma nell'ultimo periodo, ha perso contro Miomir Kecmanovic; 0-6, 6-4, 6-4 il punteggio in favore del serbo dopo 2 ore e 21 minuti.