Le wild-card: ci sono Errani, Vinci e Seppi

Nel suo intervento alla presentazione degli Internazionali d'Italia, il presidente della Federtennis Angelo Binaghi ha ufficializzato le wild card. Nel torneo maschile ci saranno Paolo Lorenzi, Andreas Seppi e Matteo Berrettini, oltre al il vincitore delle pre-qualificazioni. "Premiamo un giovane che segue una programmazione agonistica ambiziosa - ha detto Binaghi parlando di Berrettini -, che ha già giocato nelle pre-qualificazioni superandole, che poche settimane fa è entrato nei primi 100 giocatori del mondo, ma che soprattutto ci ha dimostrato di saper affrontare qualche discutibile ingiustizia, come quella del mancato accesso diretto al tabellone finale delle Next Gen, con il piglio giusto e senza fare polemica. La diamo a Matteo , anteponendolo ad altri due giocatori italiani meglio classificati di lui ma meno giovani, anche perché pensiamo che sia nostro dovere valorizzare agli occhi dei più giovani i buoni esempi che ci capitano tra le mani. E oggi Matteo è uno di questi". In campo femminile sono ammesse al torneo Sara Errani, Roberta Vinci (che a Roma darà l'addio al tennis) e la vincitrice delle pre-qualificazioni.

Le pre-qualificazioni a Piazza del Popolo

Gli Internazionali 2018 cominceranno dalla suggestiva cornice di Piazza del Popolo: "Quest’anno cominceremo a giocare il torneo a Piazza del Popolo - ha spiegato Binaghi -. Manca solo l’ultima autorizzazione formale che confidiamo possa arrivare in tempo utile e avremo il via libera per programmare gli incontri delle pre-qualificazioni dalle 11 del mattino fino a tarda sera proprio nella piazza che forse più di ogni altra simboleggia il cuore della nostra Capitale. E' questo l’esempio più evidente di come i nuovi rapporti che abbiamo con il Comune creino nuove opportunità ed allarghino gli orizzonti del torneo, che come lo scorso anno porterà i grandi campioni anche negli altri quartieri della città. Questa volta toccherà a Settebagni ospitare questa grande festa di sport". Il Masters 1000 sarà integralmente trasmesso in HD da Sky sui propri canali satellitari Sky Sport 2 e Sky Sport 3. Saranno visibili per i clienti Sky anche in mobilità su smartphone, tablet e pc grazie a Sky Go. Due quarti di finale, le due semifinali e la finale maschile saranno trasmessi in chiaro su TV8 del digitale terrestre.