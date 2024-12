Max Purcell, specialista del doppio e vincitore degli Us Open 2024 e di Wimbledon 2022, è stato sospeso dopo aver ammesso di avere violato le regole antidoping utilizzando un "metodo proibito". La sospensione provvisoria da parte dell'International Tennis Integrity Agency è iniziata il 12 dicembre. La durata di questa sospensione volontaria non è stata specificata dalla ITIA, che ha pubblicato questo comunicato: "L'International Tennis Integrity Agency (ITIA) conferma che il tennista australiano Max Purcell ha scelto di sottoporsi a una sospensione provvisoria volontaria ai sensi del Tennis Anti-Doping Programme (TADP)". L’australiano in questo momento è 12° nel ranking del doppio (8° come posizione più alta mai raggiunta in carriera) e 102° come singolarista. Nel dettaglio Purcell ha ammesso di avere violato l'articolo 2.2 del regolamento del programma anti-doping che riporta: "Il doping è definito come l'uso o il tentato uso da parte di un giocatore di una sostanza proibita o di un metodo proibito, a meno che il giocatore non dimostri che tale uso o tentativo di uso è coerente con una TUE (esenzione a fini terapeutici, ndr) concessa in conformità all'articolo 4.4". LA ITIA specifica che "durante la sospensione provvisoria, per Purcell è vietato giocare, allenare o presenziare a qualsiasi evento di tennis autorizzato o sanzionato dai membri dell'ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Fédération Française de Tennis, Wimbledon e USTA) o da qualsiasi associazione nazionale".