Il numero uno del mondo sulla rivista francese Tennis Magazine: "Ho pensato di essere diventato un grande giocatore quando sono entrato in Top 10. Ma non riuscivo a battere i migliori e dovevo aggiungere qualcosa al mio tennis. Da metà dello scorso anno tutti i pezzi hanno iniziato ad andare a posto. I risultati di oggi arrivano da un lungo lavoro"

"Ho pensato di essere diventato un grande giocatore quando sono entrato in Top 10. Ma non riuscivo a battere i migliori, dovevo aggiungere qualcosa al mio tennis". Così Jannik Sinner a Tennis Magazine, la rivista francese cha ha dedicato l'ultima copertina del 2024 al numero uno del mondo. "Pian piano siamo riusciti a farlo - ha aggiunto l'altoatesino -. Quando ha inizaito ad allenarmi Simone Vagnozzi ho variato di più il gioco: in partita qualche volta funziona, qualche volta no però nella testa sento che siamo nella direzione giusta. Dalla metà dello scorso anno tutti i pezzi hanno iniziato ad andare a posto, a cominciare dal servizio che è diventata un'arma importante nei momenti chiave delle partite".

Sinner: "Le vittorie ottenute frutto del duro lavoro passato"

"I risultati non sono arrivati all'improvviso - prosegue l'azzurro - perché ho lavorato duro negli ultimi anni per essere pronto nei momenti importanti. La vittorie ottenute quest'anno sono il risultato di quanto fatto in passato". Poi ha aggiunto: "E' stato importante chiudere il 2024 con un bilancio positivo contro i migliori. Tre anni fa nei tornei più importanti arrivavo con continuità negli ottavi, nei quarti. Successivamente erano quarti e semifinali. Nel 2023 ho raggiunto semifinali e finali, andando sempre vicino, mentre quest'anno ho giocato e vinto tante semifinali e tante finali negli Slam e nei Masters 1000". DA INSIDER Alla scoperta dei nuovi Sinner della Next Gen