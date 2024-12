Anno indimenticabile per il numero 1 del tennis mondiale, che ha scritto un record dopo l'altro. Dagli Slam (Australian Open e US Open) alle Finals di Torino, dove è diventato 'maestro' senza perdere un set, fino alla Davis. Protagonista assoluto del 2024, a Sinner è dedicata una programmazione speciale martedì 24 dicembre su Sky Sport Tennis. Su Sky Sport Insider invece sarà disponibile in esclusiva per gli abbonati un articolo di Elena Pero, la voce che ha raccontato i trionfi di Jannik

