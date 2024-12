Fonseca vince le Next Gen Finals: Tien ko in 4 set

Fonseca rispetta i pronostici e conquista le Next Gen Atp Finals 2024 battendo in finale l'americano Tien con lo score di 2-4, 4-3, 4-0, 4-2. Il brasiliano vince il torneo prima dei 19 anni: come lui soltanto Sinner e Alcaraz L'ALBO D'ORO DEL TORNEO

È Joao Fonseca il nuovo campione delle Next Gen Atp Finals. Il nuovo predestinato non tradisce le attese, battendo in finale l'americano Learner Tien: 2-4, 4-3(8), 4-0, 4-2 in un'ora e 29 minuti di gioco. La conclusione di una settimana perfetta del 18enne di Rio de Janeiro che ha sfiancato l'avversario (che aveva già battuto nel round robin) con ritmo e intensità dopo una partenza in salita. Fonseca ha trionfato con merito e da imbattuto, diventando il terzo 18enne a vincere le Next Gen Atp Finals dopo Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

Il racconto del match Fonseca paga un po' di tensione in apertura, tanto da subire il break nel primo game del match. Il brasiliano parte contratto, ma non fa altrettanto Tien che gioca un primo parziale perfetto, ottenendo 11 punti su 13 con la prima di servizio e piazzando 6 vincenti. Dal secondo set, però, inizia a cambiare il copione dell'incontro. Se da una parte Tien continua a giocare un tennis di livello, dall'altro Fonseca sale di colpi. Il risultato è un parziale equilibrato, risolto soltanto al tiebreak: il brasiliano ottiene cinque set point e, dopo averne annullato uno, chiude 10-8. Da qui in poi l'inerzia passa tutta dalla parte di Fonseca che prima domina il terzo set con un netto 4-0 (complice un prolungato passaggio a vuoto di Tien che vince appena tre punti nel parziale, con una serie di undici punti consecutivi persi) e poi vince il quarto parziale grazie al break conquistato nel quinto gioco. A 18 anni e 3 mesi Fonseca è il secondo campione più giovane di sempre del torneo: meglio di lui soltanto Jannik Sinner. Il brasiliano, n. 145 della classifica mondiale, inoltre, è il vincitore con il ranking più basso di sempre.