Montecarlo: Cecchinato vola al secondo turno

Un super Marco Cecchinato vola al secondo turno del Masters di Montecarlo, terzo 1000 della stagione. Il numero 100 del ranking mondiale ha battuto 6-3, 6-2 in un'ora e 11' di gioco dal bosniaco Damir Dzumhur, numero 31 ATP. Per il 25enne di Sarajevo si tratta del terzo successo in quattro confronti diretti con il tennista di Palermo e della prima affermazione della carriera in un 1000. Cecchinato si regala un secondo turno d'autore contro Milos Raonic, 14^ testa di serie del seeding e numero 22 del ranking mondiale. Il 27enne canadese si è imposto in entrambi i precedenti, giocati al primo turno proprio a Montecarlo nel 2016 e ancora agli Internazionali d'Italia qualche settimana dopo, quando l'azzurro impegnò il canadese per tre set. Giornata d'esordio anche per Fabio Fognini, numero 20 del ranking mondiale e 13^ testa di serie, che affronta al primo turno il bielorusso Ilya Ivashka, numero 122 ATP e proveniente dalle qualificazioni: non ci sono precedenti fra il 24enne di Minsk e il ligure, che sui campi del Principato vanta una semifinale nel 2013, quando si arrese a Djokovic, all'epoca numero uno del mondo. In campo anche Andreas Seppi, numero 62 del ranking, che deve vedersela con il britannico Kyle Edmund, 23 ATP e reduce dalla finale di Marrakech. Il 23enne britannico si è aggiudicato entrambe le sfide precedenti, sempre sul cemento, l'ultima giocata lo scorso gennaio a Melbourne (l'azzurro negli ottavi vinse il primo set cedendo in quattro). Lunedì è invece uscito di scena al primo turno Paolo Lorenzi, numero 63 della classifica mondiale, che si era visto cambiare l'avversario all'ultimo momento (Paolo avrebbe dovuto inaugurare domenica il programma sul Centrale affrontando al primo turno Filip Krajinovic, numero 27 Atp, ma il serbo però si era ritirato): il 36enne senese ha ceduto per 7-6(7), 6-4 al francese Pierre-Hugues Herbert, numero 82 ATP, proveniente dalle qualificazioni, che ha anche annullato due set point all’azzurro nel tie-break della prima frazione.