Olanda in finale di Davis: Germania ko 2-0

L'Olanda fa la storia e raggiunge la sua prima finale di sempre di Davis: decisive le vittorie di Van De Zandschulp e Griekspoor nei due singolari. Ora attesa per l'altra semifinale dell'Italia, in programma contro l'Australia sabato 23 novembre alle 13, live su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

L'Olanda riscrive la storia del tennis nazionale ed approda alla sua prima finale di David di sempre. Sono decisivi i due singolari con cui gli oranje eliminano la Germania (che invece era a caccia della sesta finale nel torneo). A firma Van De Zandschulp la prima vittoria, dopo un match di quasi tre ore e ben dieci match point per chiudere la pratica Altmaier. Pur perdendo il primo set, è più agile la vittoria di Griekspoor su Struff, autori di una meravigliosa partita fatta di intensità e ace. Per gli olandesi in finale ci sarà una tra Italia e Australia.

Sul campo di Malaga il primo singolare tra il tedesco Altmaier e l'olandese Van De Zandschulp inizia sotto il segno dell'equilibrio e senza break nel primo set, almeno fino al nono gioco quando l'olandese strappa il servizio all'avversario, conquistando poco dopo il 6-4 in 38 minuti. Nel secondo set è ancora Van De Zandschulp a prendersi il break iniziale, anche grazie a un serve & volley di Altmaier al quinto gioco che esce di un soffio (con annessa racchetta spaccata). Il match, a quel punto, sembra nettamente indirizzato dalla parte oranje, ma la riscossa del tedesco arriva poco dopo, quando piazza il contro break dopo una serie infinita di vantaggi. Lì la partita cambia. Si arriva fino al tie-break, dove Altmaier annulla magistralmente un match point sul servizio dell'olandese (e cinque totali) e si prende l'1-1. Nel terzo e decisivo set è nuovamente Van De Zandschulp a partire forte e prendersi il break, ma immediato è anche il contro-break. L'olandese rimette il naso avanti e chiude sul 6-3 non senza sofferenze, concretizzato soltanto al decimo game-point e vincendo dopo due ore e quarantadue minuti 6-4, 6-7, 6-3.

Griekspoor completa l'impresa

Nella seconda partita dentro Struff per la Germania e Griekspoor per gli olandesi. Grande equilibrio anche qui in avvio, coi due praticamente perfetti al servizio fino al tie-break. Struff resta perfetto, Griekspoor sbaglia un paio di giocate e il primo set va alla Germania. Stesso copione nel secondo set: al servizio gli errori sono rarissimi, tanto che la prima palla break in un game (comunque annullata) arriva all'ottavo gioco del secondo set con l'olandese al servizio. Il primo vero break lo piazza invece Griekspoor all'undicesimo game portandosi sul 6-5, e prendendosi al servizio la parità poco dopo. A quel punto l'inerzia torna oranje, con Griekspoor che piazza il break in apertura di terzo set, macina ace su ace (25 totali) e chiude sul 6-7, 7-5, 6-4.