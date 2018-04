Montecarlo: Seppi-Nishikori LIVE

Andreas Seppi cerca l'impresa negli ottavi del Masters di Montecarlo. Sul Court des Princes, il 34enne di Caldaro, numero 62 del ranking mondiale, partito dalle qualificazioni affronta il giapponese Kei Nishikori, numero 36 ATP, in ripresa dopo il lungo stop per l'infortunio al polso rimediato ad agosto della scorsa stagione. Sono quattro i precedenti tra i due giocatori, con il bilancio in perfetta parità (2-2, nessuno sulla terra). Seppi non arrivava negli ottavi in un "1000" proprio da Montecarlo 2014, quando fu fermato da Rafa Nadal. Nel Principato Andreas ha già vinto quattro incontri tra qualificazioni e tabellone principale. Proprio nel main draw l'altoatesino all'esordio ha superato per la prima volta in carriera il britannico Kyle Edmund, numero 23 ATP, reduce dalla finale di Marrakech, e poi ha battuto anche lo spagnolo Guillermo Garcia-Lopez, numero 68 del mondo, ripescato in tabellone come lucky loser (nel turno decisivo delle qualificazioni era stato sconfitto da Cecchinato) dopo il forfait in extremis del connazionale Pablo Carreno Busta, 12° giocatore del mondo ed ottavo favorito del seeding, ancora infortunato. Seppi si è imposto per 7-5 al terzo set, dopo due ore e 23' di battaglia, mettendo a segno l'ottavo successo in nove sfide con il 34enne di La Roda. Il vincente di Seppi-Nishikori se la vedrà ai quarti con Marin Cilic. Il 29enne croato, che mercoledì ha tagliato il traguardo delle 450 vittorie nel circuito, ha avuto via libera per il forfait del canadese Milos Raonic, numero 22 del ranking e 14esima testa di serie, ritiratosi per un infortunio al ginocchio destro accusato già mercoledì nel corso dell’incontro con Marco Cecchinato (sul 4-3 per il siciliano nel primo set aveva chiesto l'intervento del fisioterapista).