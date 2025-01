Paolini salta Adelaide: "Ho bisogno di riposare"

L'annuncio dell'azzurra sui social: "Dopo una settimana intensa e gratificante a Sydney ho bisogno di un po' più di tempo per riposarmi e recuperare". Paolini è già a Melbourne per preparare gli Australian Open

Jasmine Paolini non giocherà il Wta 500 di Adelaide. Reduce dall'impegno in United Cup, l'azzurra avrebbe dovuto giocare l'Adelaide International da testa di serie n. 1, ma con un post sui social ha annunciato il forfait. "Mi dispiace comunicare che quest'anno non parteciperò al torneo di Adelaide - ha scritto Paolini su Instagram - Dopo una settimana intensa e gratificante a Sydney, ho bisogno di un po' più di tempo per riposarmi e recuperare. Un grande grazie a tutti i fantastici fan di Adelaide per la vostra comprensione e supporto. Non vedo l'ora di vedervi il prossimo anno".