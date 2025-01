A pochi giorni dal via del primo Slam della stagione, che vinse lo scorso anno, il numero uno del tennis mondiale ha parlato in un’intervista con gli organizzatori degli Australian Open, a partire dal caso Clostebol: "Amo circondarmi di persone che abbiano fiducia in me, con cui io possa sentirmi in confidenza, mia zia lo era". E sulla scaramanzia verso il nuovo torneo: "Ho la stessa stanza d'hotel dell'anno scorso, anche se sto cercando di diversificare e arricchire la preparazione"

Manca poco alla difesa del primo Slam vinto nella sua carriera. In quell’Australian Open che nel 2024 ha segnato l’inizio della sua leggenda: Jannik Sinner ha parlato così in un'intervista con gli organizzatori degli Australian Open: "Ogni Slam o torneo è differente, ancor più all’inizio della stagione perché ogni tennista ha lavorato su certi aspetti per migliorare". Si parte dal suo mondo: i successi del 2024 e il caso Clostebol: "Amo chi oggi è intorno a me, quelli che si fidano di me prima di tutto come persona. Anche nella situazione che ho vissuto l'anno scorso e che sto ancora vivendo. Cerco di circondarmi di persone che abbiano fiducia in me, con cui io possa sentirmi in confidenza. Mia zia lo era".