Sinner si allena con Wawrinka: le ultime news

Dall'esordio al sorteggio: la settimana di Sinner

Per Sinner inizierà adesso una settimana intensa tra allenamenti, match e appuntamenti. Jannik tornerà in campo lunedì alle 6 italiane (le 16 a Melbourne) per un allenamento con Frances Tiafoe, affrontato lo scorso agosto in finale a Cincinnati. Ventiquattro ore dopo Sinner giocherà il primo match nell'Opening Week degli Australian Open con Alexei Popyrin. Giovedì alle 5.30 italiane ci sarà il sorteggio del main draw alla presenza dell'azzurro e di Aryna Sabalenka - campioni in carica del torneo - mentre venerdì alle 9 Jannik disputerà la seconda esibizione, stavolta con Stefanos Tsitsipas. Da domenica prossima, infine, si inizierà a fare sul serio.