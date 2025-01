Aus Open, 10 italiani al via nelle qualificazioni

Dieci azzurri, sei uomini e quattro donne. È la pattuglia italiana nelle qualificazioni degli Australian Open, al via da lunedì sui campi in cemento di Melbourne Park. L'Italia proverà così ad arricchire la già ricca pattuglia nei main draw tra maschile (9) e femminile (3). Tra gli uomini obiettivo tabellone soprattutto per Mattia Bellucci: dopo aver sfiorato più volte l'ingresso in top 100, il 23enne di Busto Arsizio sarà il n. 2 del seeding. Per lui esordio contro la wild card australiana Marinkov. Sarà derby, invece, tra Francesco Passaro e Giulio Zeppieri, ma al via ci sono anche Matteo Gigante, Gianluca Mager e Federico Arnaboldi. Attesa, inoltre, per Joao Fonseca. Il campione delle Next Gen Atp Finals, reduce dal titolo al Challenger di Canberra, esordirà contro l'argentino Gomez. In campo femminile, invece, la testa di serie azzurra più alta è Sara Errani: n. 4 del tabellone, la bolognese dovrà fare i conti con la teenager russa Alina Korneeva. Impegnate anche Giorgia Pedone, Nuria Brancaccio e Lucrezia Stefanini.