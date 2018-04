NADAL UMILIA THIEM

Il secondo semifinalista di Montecarlo è Rafael Nadal, super nel quarto di finale con l'austriaco Dominic Thiem. Il numero uno del mondo è un martello pneumatico nel primo set, al punto da far chiudere a zero il proprio avversario. Un dominio assoluto per lo spagnolo, che non sbaglia sostanzialmente un colpo in tutto il primo set, iniziando a servire per primo e chiudendolo con tre break. 6-0 quindi, 31esimo set consecutivo vinto da Nadal sulla terra rossa. Nadal che continua la sua marcia verso la semifinale anche nel secondo set, quando si porta addirittura avanti 3-0 con quindi 9 game consecutivi conquistati e un dominio nel gioco a tratti imbarazzante. Un dominio che viene spezzato solo in due occasioni durante il resto della partita, quando Thiem riesce a tenere il servizio in due occasioni di fila, non riuscendo però a strapparlo all'avversario. Nadal, infatti, è un rullo compressore: 4-1, 5-2 e chiusura di partita sul servizio di Thiem, che va ko in un match in cui non è mai riuscito a entrare e far suo, nonostante fosse stato proprio il 25enne austriaco a battere Nadal, ai quarti degli Internazionali d'Italia 2017, interrompendo una serie di 30 set vinti consecutivamente e diventando l'unico tennista a battere lo spagnolo sulla terra battuta lo scorso anno. One man show di Rafa Nadal: è semifinale contro Dimitrov, sabato 21 alle 13.30. E sono 32 i set di fila conquistati sulla terra rossa.