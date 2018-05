Giornata di quarti di finale agli Internazionali d'Italia, quinto Masters 1000 della stagione in corso al Foro Italico di Roma. Tutti i match sono in diretta e in esclusiva su Sky Sport HD 1 e Sky Sport HD 2.

Fognini-Nadal, la diretta testuale

Il Centrale è sold out per questo match: a Roma è mezzogiorno di fuoco con la sfida tra Fabio Fognini e Rafa Nadal.

Fognini-Nadal: le statistiche

Il programma del venerdì si apre con il botto e con il match più atteso, almeno per i tifosi italiani. Sul Centrale Fabio Fognini affronta il 're della terra', Rafa Nadal, prima testa di serie del seeding e numero 2 del mondo. Il ligure, numero 21 Atp, dopo i successi su Gael Monfils (il 300° per lui nel circuito) e Dominic Thiem, numero 8 del ranking mondiale e sesta testa di serie (undicesima vittoria su un top ten), ha superato con un doppio 6-4 ai quarti il tedesco Peter Gojowczyk, 53 della classifica mondiale. Fognini ha raggiunto il miglior risultato a Roma in carriera: in precedenza aveva agguantato per due volte agli ottavi, nel 2015 e 2017. L'ultimo tennista italiano ad approdare tra i migliori 8 agli Internazionali d'Italia era stato Andreas Seppi nell'edizione 2012. Fogna approda per la quarta volta ai quarti di finale in un Masters 1000: Monte Carlo 2013, Cincinnati 2014 e Miami 2017 le precedenti. A mezzogiorno sfiderà Rafa Nadal: sarà il 14° incrocio fra i due nel circuito, con il campione spagnolo avanti per 10-3 nei precedenti (i tre successi di Fognini risalgono tutti al 2015: agli Us Open, recuperando da due set a zero, e sulla terra a Barcellona e Rio de Janeiro). Reduce dal successo con il talentuoso Next Gen Shapovalov, Rafa non teme il calore del Centrale, che per una volta sarà tutto dalla parte dell'azzurro: "Mi preparerò come per ogni altro match- ha detto -. Lui è un ottimo tennista, ha talento e sta giocando molto bene”.

In campo anche Djokovic, Zverev e Cilic

Marin Cilic vuole farsi un regalo di nozze con i fiocchi. Il croato, novello sposo, si è riscoperto un buon giocatore di terra dopo i due titoli vinti a Umago nel 2012 e Istanbul nel 2017, stesso anno in cui è arrivato ai quarti di Roma e Roland Garros. Cilic cercherà la prima semifinale romana affrontando alla Next Gen Arena (non prima delle 14) Pablo Carreno Busta. Il 26enne di Gijon, 11 del ranking Atp, anche lui ai quarti del Roland Garros lo scorso anno, ha però perso entrambi i precedenti con Cilic, l'ultimo dei quali negli ottavi di finale degli Aus Open 2018. Il secondo quarto di finale maschile in programma sul Centrale (non prima delle 16) è un classico dell’ultimo decennio: Novak Djokovic contro Kei Nishikori. E’ il 15° faccia a faccia tra i due campioni, con il bilancio che è impietoso nei confronti del giapponese: Nole lo ha infatti battuto 12 volte contro solo due successi di Nishikori, uno dei quali però fu nella semifinale degli Us Open 2014. Sei volte si sono affrontati sulla terra e in quei casi il serbo l’ha sempre spuntata, compresa l'ultima una settimana fa a Madrid. Il vincitore di questa sfida incrocerà in semifinale uno tra Nadal e Fognini. Inutile dire che Alexander Zverev parte favorito nell’ultimo quarto di giornata, quello in programma in serata sul Campo Centrale non prima delle 21, che lo vedrà affrontare David Goffin. Il tedesco, numero 3 ATP, è il campione uscente degli Internazionali d’Italia, nonchè vincitore la scorsa settimana del Masters 1000 di Madrid. Uno solo il precedente con Goffin, vinto sul rosso di Monaco di Baviera nel 2016 proprio da Sascha.