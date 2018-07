Sei azzurri al secondo turno sono un record per il nostro tennis a Wimbledon. All'All England Lawn Tennis Club, Paolo Lorenzi esce di scena per mano di Gael Monfils. In campo oggi anche Andreas Seppi e Thomas Fabbiano. Tra le donne avanza Camila Giorgi, unica azzurra presente nel main draw femminile. Giovedì toccherà invece a Matteo Berrettini, Fabio Fognini e Simone Bolelli, questi ultimi due al secondo turno protagonisti di un derby tricolore.

Lorenzi, dura un set: vince Monfils

Paolo Lorenzi esce di scena al secondo turno di Wimbledon. Il 36enne senese, numero 86 del ranking mondiale, che all’esordio ha superato in quattro set il serbo Laslo Djere (grazie a questo successo Lorenzi è già sicuro di entrare direttamente nel tabellone principale degli US Open a fine agosto senza dover passare per le qualificazioni), è stato superato dal francese Gael Monfils, numero 44 del ranking mondiale che a Wimbledon non è mai andato oltre il terzo turno. 3-6, 6-3, 7-6, 7-6 i parziali per il transalpino in due ore e 52' di gioco. In questo modo il 31enne parigino si è aggiudicato tutte e quattro le sfide precedenti con l'azzurro, che manca l'appuntamento con il primo back to back vincente sull’erba londinese.

Giorgi super, batte Brengle e vola al 3° turno

Camila Giorgi non sbaglia e si qualifica per il 3° turno di Wimbledon. L'unica azzurra in gara nel main draw femminile ha battuto con un doppio 6-4 la statunitense Madison Brengle, numero 108 Wta, in un'ora e 17' di gioco. La 26enne di Macerata, numero 52 del ranking mondiale, che lunedì aveva sconfitto la lettone Anastasija Sevastova, 21 del ranking mondiale e 21esima testa di serie, se la vedrà con la vincente del match tra la ceca Katerina Siniakova, numero 42 Wta, e la tunisina Ons Jabeur, numero 130 del ranking mondiale, in tabellone grazie ad una wild card. Ai “The Cahampionships” la marchigiana vanta il quarto turno (ottavi) nel 2012 ed il terzo nel 2013, nel 2015 e nel 2017. Camila proprio sui prati, quelli olandese di 's-Hertogenbosch, nel 2015 ha conquistato il suo unico titolo Wta.