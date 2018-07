Camila Giorgi entra nella storia del tennis italiano, qualificandosi per i quarti di finale di Wimbledon. La 26enne di Macerata, numero 52 del ranking mondiale, ha infatti battuto agli ottavi la mancina russa Ekaterina Makarova, numero 35 del ranking mondiale (che a Londra vantava i quarti nel 2014) con i parziali di 6-3, 6-4 in un'ora e 29' di gioco. Camila diventa così la quinta azzurra nella storia ai quarti di Wimbledon dopo Valerio (1933), Golarsa (1989), Farina (2003) e Schiavone (2009), la 15esima in un Major. Per Giorgi, che con questo successo entrerà certamente nella Top 40 a fine Wimbledon, si tratta della prima volta tra le migliori 8 di uno Slam. Fin qui nel torneo la marchigiana ha eliminato all’esordio la lettone Anastasija Sevastova, numero 21 del ranking mondiale e 21esima testa di serie, si è ripetuta al secondo turno contro la statunitense Madison Brengle, numero 108 Wta, mentre al terzo ha battuto in rimonta per 3-6, 7-6(8) 6-2, dopo due ore e 38 minuti di battaglia ed un match-point annullato, la ceca Katerina Siniakova, numero 42 Wta. Prossima avversaria per lei la vincente della sfida tra la statunitense Serena Williams, numero 181 del ranking ma 25esima testa di serie (sette volte trionfatrice a Wimbledon), e la russa Evgeniya Rodina, numero 120 Wta, passata attraverso le qualificazioni: in caso di successo, sarà la prima tennista italiana a raggiungere le semifinale a Church Road. Camila proprio sui prati, quelli olandese di 's-Hertogenbosch, nel 2015 ha conquistato il suo unico titolo Wta.