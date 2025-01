Musetti e non solo: il programma di venerdì su Sky

Venerdì dedicato ai quarti di finale tra Brisbane e Hong Kong. Riflettori puntati su Musetti che sfida lo spagnolo Munar per un posto in semifinale. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Entrano nel vivo gli Atp 250 di Brisbane e Hong Kong , in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica. In un venerdì dedicato ai quarti di finale l'attenzione sarà tutta per Lorenzo Musetti . In scena a Hong Kong, il carrarino sarà impegnato con lo spagnolo Jaime Munar, n. 62 della classifica mondiale. In Australia, invece, riflettori puntati su Novak Djokovic che chiuderà il programma del giorno contro il gigante americano Reilly Opelka, reduce dalla vittoria su Matteo Arnaldi.

