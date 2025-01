Musetti parte bene: batte Diallo e va ai quarti

Musetti in versione 2.0 (nuovo taglio di capelli e nuovo sponsor tecnico) inizia il 2025 con una convincente vittoria contro il canadese Diallo, liquidato con un netto 6-4, 6-3 in un'ora e 25 minuti di gioco. Un'ottima prova del carrarino che ai quarti affronterà lo spagnolo Munar. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica

Vince e convince il nuovo Lorenzo Musetti. In campo a Hong Kong nel primo torneo dell'anno con un nuovo look e un nuovo sponsor tecnico, il carrarino si è qualificato per i quarti di finale battendo in due set il canadese Gabriel Diallo, n. 87 al mondo: 6-4, 6-3 lo score in poco meno di un'ora e mezza di gioco. Una partita solida e matura di Musetti che ha trovato continuità al servizio (76% di prime in campo e una resa dell'81%), unita al suo tennis di grande qualità. Un mix perfetto per centrare il 30° quarto di finale Atp in carriera.