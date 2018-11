Novak Djokovic si è qualificato per la semifinale del Masters di Parigi Bercy, ultimo 1000 della stagione, dove troverà Roger Federer. Il futuro numero 1 del mondo, seconda testa di serie del seeding, ha battuto in rimonta 4-6, 6-2, 6-3 il croato Marin Cilic, 7° del ranking ATP e quinta testa di serie. Il 31enne di Belgrado ha così interrotto la striscia di 30 set vinti, ma prosegue l'impressionante serie di successi consecutivi, saliti ora a 21 (non perde da agosto contro Tsitsipas). Djokovic è partito piuttosto contratto (3 doppi falli, un ace), consegnando a un Cilic davvero ispirato il servizio nel nono gioco. Il croato ha poi chiuso 6-4 in 50', interrompendo la striscia vincente di 30 set vinti consecutivamente da Nole. Nel secondo parziale, al settimo tentativo del match, il serbo ha piazzato il break nel quarto game, bissandolo nell'ottavo e chiudendo con il 6-2 che ha rimesso le cose in parità. Cilic però non si è scomposto, ha continuato a fare il suo gioco e con un paio di magie nel terzo game ha rimesso la testa avanti con il break, che ha fatto andare su tutte le furie Djokovic, con tanto di racchetta sfasciata. L'immediato controbreak ha rimesso subito in gioco il futuro numero 1 del mondo, bravo a non deconcentrarsi e strappare la battuta al rivale nell'ottavo game, decisivo per il 6-3 del terzo set che lo spedisce in semifinale, dove a Bercy non arrivava dal 2015. Sabato incrocerà Roger Federer, nell'episodio numero 47 di una sfida infinita.

Zverev ko con Khachanov. In semifinale anche Thiem

Nella parte alta del tabellone, orfana di Rafa Nadal, arriva un'altra defezione illustre. Il tedesco Alexander Zverev, numero 5 del ranking mondiale e 4 del seeding, è stato infatti eliminato dal russo Karen Khachanov, 18 ATP: 6-1, 6-2 il punteggio con cui, in appena un'ora e 10 minuti di gioco, il 22enne moscovita ha staccato il pass per la seconda semifinale in un 1000 in carriera dopo quella persa in estate a Toronto con Nadal. Khachanov si giocherà sabato un posto in finale con l'austriaco Dominic Thiem, numero 8 del mondo e sesta testa di serie, che si è imposto in rimonta, con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, in due ore e 13 minuti, sul campione in carica, lo statunitense Jack Sock, 16esima testa di serie, che chiude una stagione tremenda in singolare.

I risultati dei quarti di finale:

Khachanov b. Zverev 61 62

Thiem b. Sock 46 64 64

Djokovic b. Cilic 46 63 62

Federer b. Nishikori 64 64

Il programma delle semifinali

Khachanov vs Thiem ore 14

Djokovic vs Federer ore 16.30