Sinner: "Nuova finale Davis è una bella emozione"

Le parole di Sinner dopo la vittoria in semifinale: "La Davis ti da belle sensazioni anche per la preparazione della stagione successiva. Se andrà bene saremo contenti, altrimenti resterà il grande spirito di squadra". Berrettini: "Ho dato tutto, gettando il cuore oltre l'ostacolo". Domenica alle 16 la finale, in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Sensazioni positive. Sono quelle provate da Jannik Sinner dopo aver conquistato la seconda finale consecutiva di Coppa Davis: "Essere di nuovo in finale è una bellissima emozione - ha spiegato il n. 1 al mondo a Sky Sport - La Davis è l'ultima competizione dell'anno, ti da belle sensazioni che porti anche nella preparazione per la stagione successiva. Significa chiudere l'anno bene, a prescindere dal risultato della finale". Una finale conquistata dall'Italia grazie alla vittoria sull'Australia: 2-0, con Jannik che ha battuto ancora una volta De Minaur. "Era una partita tosta, ci conosciamo bene - ha ammesso - Lui ha cambiato qualcosa, io dovevo essere bravo a capirlo. Ho fatto più fatica a conquistare il break, ma è stata un'ottima partita. La vittoria di Berrettini ci è servita per iniziare 1-0 e anche per lui vincere in Davis dà belle sensazioni". Adesso testa alla finale: "Siamo contenti di essere di nuovo in questa posizione e giocarci questo torneo - ha concluso - Se andrà bene saremo contenti, altrimenti resterà il grande spirito di squadra".