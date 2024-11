Volandri: "Ora serve il passo più importante"

Il commento del capitano azzurro dopo la vittoria in semifinale sull'Australia: "Berrettini è stato strepitoso, Sinner ha lottato tanto. Domenica va fatto il passo più grande. L'Olanda è una squadra corta e compatta e si partirà da 0-0". Domenica alle 16 la finale, in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

" Abbiamo fatto un altro passo, ma domenica va fatto quello più grande ". Parla così Filippo Volandri dopo la seconda finale consecutiva conquistata dall'Italia in Coppa Davis. Un altro step fatto grazie alla vittoria in semifinale contro l'Australia, ma un altro ancora da fare (contro l'Olanda, domenica alle 16) per vincere la seconda insalatiera consecutiva. "C'è poco tempo da recuperare, dobbiamo gestire tutti i minuti - ha ammesso il capitano azzurro a Sky Sport - L'Olanda è una squadra corta, ma compatta . Sono forti perché servono bene e hanno forza fisica. Si parte da 0-0, è una partita più difficile di quanto possa sembrare".

"Berrettini strepitoso, orgogliosi di Sinner"

Commentando la semifinale contro l'Australia, Volandri ha speso parole d'elogio sia per Sinner che per Berrettini, vincitori rispettivamente contro De Minaur e Kokkinakis. Matteo è stata la novità del giorno, scelto in singolare al posto di Musetti dopo aver convinto in doppio contro l'Argentina: "Matteo ha acquisito fiducia vincendo il doppio ed è uno dei motivi per cui è sceso in campo - ha raccontato Volandri - Ci tiene tanto, quella vittoria è stata una iniezione di fiducia che lo ha portato a lottare. Sapevo che avrebbe dato la vita per questa partita, è stato strepitoso". E su Sinner: "De Minaur ha giocato la migliore partita contro di lui. Jannik ha lottato tanto, non bisogna dare per scontato che vinca 6-3, 6-4. Sta facendo un grande lavoro e dobbiamo essere contenti e orgogliosi di averlo con noi".