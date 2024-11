Italia-Olanda, finale LIVE domenica alle 16 su Sky

Un anno dopo l'Italia è di nuovo in finale in Coppa Davis: l'avversaria per il titolo stavolta è l'Olanda, battuta pochi mesi fa nei gironi di Bologna. Gli azzurri andranno a caccia della seconda insalatiera consecutiva: l'ultimo back-to-back risale al 2013. La finale è in programma domenica alle 16, in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Da Malaga a Malaga. Un anno dopo l'Italia è di nuovo in finale di Coppa Davis e sogna di alzare ancora la celebre "insalatiera". Manca un ultimo step agli azzurri di Filippo Volandri che domenica alle 16 (in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW) affronteranno l'Olanda, alla prima finale di Davis della sua storia. Sarà il remake della sfida dei gironi di Bologna, vinta 2-1 dall'Italia lo scorso settembre con i successi in singolare di Berrettini e Cobolli su Van de Zandschulp e Griekspoor. Stavolta, però, c'è il titolo in palio. L'Italia per il terzo trionfo (il secondo consecutivo), l'Olanda per il primo successo. I precedenti sorridono agli azzurri: il bilancio è 9-1 con l'unica vittoria oranje che risale al 1923.