Berrettini: "Dato tutto, ci ho messo il cuore"

Berrettini soddisfatto dopo la vittoria su Kokkinakis: "Desideravo una partita così, ho dato tutto quello che avevo. Il punto nell'undicesimo game del terzo set mi ha dato un'energia speciale".

Dal doppio al singolare, dall'Argentina all'Australia. C'è ancora il timbro indelebile di Matteo Berrettini sul cammino dell'Italia in Coppa Davis. Stavolta in singolare, con la vittoria in tre set contro Thanasi Kokkinakis dopo quasi tre ore di gioco. "Desideravo giocare una partita così" ha raccontato Matteo che ha sofferto e lottato contro il coetaneo australiano, bravo a vincere il primo set dopo aver annullato tre set point. Poi è arrivata la reazione di Berrettini: "Il momento più difficile è stato la fine del primo set: ho avuto mille chance, non è stato semplice. Nel secondo set ho annullato una palla break sul 1-1 e lì mi sono convinto ancor di più che prima o poi l'avrei scardinato. Nel terzo è stata una battaglia, ho gettato il cuore oltre l'ostacolo e ho messo tutto quello che avevo".