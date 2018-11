Federer-Djokovic, la sfida dei record

Scorrendo l'albo d'oro e quello dei partecipanti, salta subito all'occhio il nome del Maestro Roger. Con sei successi, Federer è il giocatore più vincente nella storia: 2003, 2004, 2006, 2007, 2010 e 2011, con altre quattro finali perse. Lo svizzero è anche il giocatore con più partecipazioni alle Finals, 16 con quello di quest'anno: una serie interrotta nel 2016, quando diede forfait a causa di un infortunio che gli fece terminare in anticipo la stagione. Federer precede nella speciale classifica Agassi (14), Lendl (12), Jimmy Connors, Boris Becker e Pete Sampras (11). Tenterà di eguagliare il primato di successi quel Novak Djokovic, neo numero 1 del mondo, che è stato Maestro in cinque occasioni, di cui quattro consecutive tra il 2012 e il 2015: un numero di trionfi che lo appaia al secondo posto dietro a RF al pari di Lendl e Sampras. Di queste, oltretutto, ben tre sono state conquistate proprio con lo svizzero: i due, sono gli unici giocatori ad aver già alzato la coppa tra gli otto partecipanti in questo 2018. Solo due italiani hanno partecipato alle Finals: Panatta nel 1975 e Barazzutti nel 1977, con un bilancio di zero vittorie in sei match disputati. In questa stagione Fabio Fognini ha sfiorato l'ingresso, almeno come riserva.