Italia-Argentina LIVE su Sky Sport Uno alle 17

L'Italia debutta alle Finals di Coppa Davis a Malaga affrontando l'Argentina di Cerundolo, Baez ed Etcheverry. Torna in campo Sinner dopo il trionfo alle Atp Finals di Torino, così come la squadra detentrice del titolo. Via alle 17 con il primo singolare: tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Parte la difesa del titolo dell'Italia in Coppa Davis. Al Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga, gli azzurri debuttano alle Finals sfidando per i quarti di finale l'Argentina. Il match è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Ogni tie si disputa su tre incontri: due singolari (il primo tra i n. 2 delle nazionali e il secondo tra i n. 1) e un eventuale doppio in caso di parità dopo i primi due match. Ogni partita si gioca al meglio dei tre set sia in singolare che in doppio. L'Italia si presenta con una squadra diversa per due quinti rispetto a un anno fa: fuori Arnaldi e Sonego, dentro Berrettini e Vavassori. La certezza è Jannik Sinner, trascinatore un anno fa e reduce dallo storico trionfo alle Atp Finals, l'ottavo titolo stagionale. Capitan Volandri dovrà sciogliere le riserve sia sul secondo singolarista tra Musetti e Berrettini. L'Italia inizierà contro l'Argentina di Francisco Cerundolo, Sebastian Baez e Tomas Martin Etcheverry. Occhio anche all'eventuale doppio visto che capitan Coria può contare sulla collaudata coppia Gonzalez/Molteni. In caso di successo, gli azzurri affronteranno la vincente di Australia-Stati Uniti.