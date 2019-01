"Gli Australian Open potrebbero essere il mio ultimo torneo, vorrei continuare fino a Wimbledon, ma non so se ci riuscirò. Ho troppo dolore, è molto dura". Così, in lacrime, Andy Murray ha annunciato dall'Australia il suo ritiro dal tennis. In una conferenza stampa shock, interrotta più volte per fermare pianti e singhiozzi, lo scozzese tre volte vincitore di un torneo del Grande Slam e uno dei quattro moschettieri che ha fatto grande il tennis nell'ultima decade insieme a Federer, Nadal e Djokovic, dice addio al suo sport. Murray, classe 1987, ha confermato che prenderà parte agli Australian Open al via lunedì (torneo dove ha raggiunto per 5 volte la finale), ma ha anche annunciato che a causa del persistere del dolore all’anca ha deciso di chiudere la sua carriera e spera di riuscire a farlo sull’erba di Wimbledon, dove ha trionfato nel 2013 e nel 2016. Al momento il 31enne di Dunblane non è sicuro nemmeno di riuscire a continuare fino a luglio: venti mesi tra cure, operazione (esattamente un anno fa proprio in Australia) e riabilitazione non sono infatti bastati a risolvere i problemi all’anca destra. Il calvario del vincitore di 45 titoli Atp, tra cui tre Slam (oltre ai due Wimbledon anche gli Us Open 2012), e due ori olimpici, a Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016, non riesce a ritrovare la condizione ottimale per poter competere. ”Ho sopportato il dolore da venti mesi a questa parte - ha detto Murray -. Le ho provate tutte per cercare di far stare meglio la mia anca. Ha aiutato ma non abbastanza: sono in condizioni migliori rispetto a sei mesi fa ma avverto ancora molto dolore. Ed è dura”.