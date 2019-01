Murray ha annunciato tra le lacrime il suo addio al tennis in una conferenza stampa a Melbourne, dove parteciperà per l'ultima volta agli Australian Open: "Troppo dolore all'anca, non è più divertente. Vorrei chiudere a Wimbledon, ma non so se ci riuscirò". Londra, il prossimo luglio, gli tributerà sicuramente l'onore che merita uno dei più grandi sportivi nella storia della Gran Bretagna - Murray in lacrime: "Mi ritiro a Wimbledon"