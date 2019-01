Australian Open, i principali risultati del 1° turno

(5) Kevin Anderson (RSA) c. Adrian Mannarino (FRA) 63 57 62 61

Tomas Berdych (CZE) c. (13) Kyle Edmund (GBR) 63 60 75

(22) Roberto Bautista-Agut (ESP) c. Andy Murray (GBR) 64 64 67 67 62

(2) Rafael Nadal (ESP) c. (wc) James Duckworth (AUS) 64 63 75

(20) Grigor Dimitrov (BUL) c. Janko Tsiparevic (SRB) 46 63 61 64

Reilly Opelka (USA) c. (9) John Isner (USA) 76 76 67 76

(6) Marin Cilic (CRO) c. Bernard Tomic (AUS) 62 64 76

(14) Stefanos Tsitsipas (GRE) b. Matteo Berrettini (ITA) 67 64 63 76

Thomas Fabbiano (ITA) c. (wc) Jason Kubler (AUS) 64 76 26 63

Andreas Seppi (ITA) c. (31) Steve Johnson (USA) 64 46 64 63

(q) Stefano Travaglia (ITA) c. Guido Andreozzi (ARG) 67 62 63 62(1)

(3) Roger Federer (SUI) c. Denis Istomin (UZB) 63 64 64