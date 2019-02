Nick Kyrgios: un nome, una garanzia. Di bravura, talento, ma anche di spettacolo. Non solo inteso nel senso più stretto, legato a una giocata di grande tecnica o a un successo di prestigio - come quella ottenuta ai danni di Nadal nell'Atp di Acapulco -, ma anche associato a gesti ed esultanze spesso oltre le righe. L'ultima dimostrazione l'ha fornita proprio nel match contro il maiorchino, quando ha eseguito una battuta a 'cucchiaio', ovvero colpendo subito la palla senza alzarla per il classico colpo più volento - gesto considerato eticamente scorretto nel tennis -, e poi ha festeggiato in maniera esagerata il punto della vittoria, tendendo l'orecchio verso il pubblico impegnato a fischiarlo. Non è certo la prima volta che l'australiano si lascia andare a questi particolari show.

Kyrgios-Wawrinka e il flirt di Kokkinakis

Il primo avviene nell'agosto del 2015. Si gioca a Montreal e Kyrgios è in campo contro Wawrinka, suo prossimo rivale nella semifinale di Acapulco. L'incontro è teso e i microfoni a bordocampo captano una provocazione dell'australiano allo svizzero, compresa solo con qualche minuto di ritardo da quest'ultimo. "Kokkinakis è andato a letto con la tua fidanzata, mi dispiace dovertelo dire" dice il 23enne, subendo nel post partite le accuse del suo avversario: "Non mi comporterei così neanche con il mio peggior nemico". Nick chiede pubblicamente scusa, ma non basta a evitare la multa di 10 mila euro per 'commento offensivo'.