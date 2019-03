Salta la semifinale dei sogni tra Roger Federer e Rafael Nadal a Indian Wells. Il maiorchino, non al meglio, si è infatti ritirato dal torneo prima della 39^ sfida con il rivale di sempre. "Il mio ginocchio destro non è a posto, nell'allenamento mattutino ho avvertito dolore e ho capito che non avrei potuto competere al mio livello", ha spiegato lo spagnolo attraverso l'account Twitter ufficiale del torneo. "È dura accettare tutto quello che sto passando nella mia carriera: a volte mi sembra di essere in una situazione di svantaggio rispetto ai miei avversari. Però devo essere positivo". Dopo la vittoria nei quarti di finale con Karen Khachanov, lo spagnolo aveva tranquillizzato i suoi fan: "Sono abituato a scendere in campo con gli infortuni". Tuttavia, per evitare complicazioni alle sue articolazioni in vista della stagione sulla terra rossa, lo spagnolo ha deciso di non rischiare. Rafa dovrebbe cancellarsi anche dal Masters 1000 di Miami al via il prossimo 18 marzo.

Federer in finale con Thiem

Federer accede alla finale senza giocare: domenica affronterà Dominic Thiem, settima testa di serie del seeding, che ha eliminato il canadese Milos Raonic battendolo 7-6, 6-7, 6-4 dopo due ore e 31' di battaglia. Quattro i precedenti tra Roger e l'austriaco, con due vittorie a testa. Il Maestro però ha vinto nettamente le uniche due partite disputate sul cemento, lasciando al rivale la miseria di 10 giochi complessivi.