Lorenzo Sonego esce di scena al 2° turno del Miami Open, secondo Atp Masters 1000 del 2019, che si disputa sui campi in cemento dell’Hard Rock Stadium, in Florida. Il 23enne torinese, numero 106 del ranking mondiale (ma entrerà nella Top 100), ha ceduto con un doppio 7-6 allo statunitense John Isner, numero 8 del ranking mondiale e settima testa di serie, nonché campione in carica. Peccato per l'azzurro, promosso dalle qualificazioni, che dopo la bella vittoria contro lo slovacco Martin Klizan, la seconda nel main draw di un 1000, ha comunque giocato alla grande contro l'americano, non cedendo mai il servizio e venendo beffato solo nel doppio tie-break, dove l'esperienza di Isner (e i 20 ace messi a segno) ha fatto la differenza dopo un’ora e 49' di gioco, in cui Sonego si è visto pure annullare con un ace un set point nel secondo parziale. Nella notte italiana tocca a Fabio Fognini: il 31enne di Arma di Taggia, numero 17 del ranking mondiale e 15esima testa di serie, debutta direttamente al secondo turno contro l’argentino Guido Andreozzi, numero 80 Atp (nessun precedente tra i due).

Cecchinato al 2° turno con Dzumhur

Sabato ingresso in gara direttamente al secondo turno anche per Marco Cecchinato: il 26enne palermitano, numero 16 del ranking mondiale e 14esima testa di serie, deve vedersela con il bosniaco Damir Dzumhur, numero 53 Atp (il siciliano è avanti 3-2 nei precedenti).