Miami Open 2019: calendario, orari e guida tv

Dal 20 al 31 marzo, grande tennis su Sky Sport con il torneo maschile di Miami, il secondo del circuito ATP Masters 1000 del 2019. Tutte le giornate di gara verranno trasmesso in diretta esclusiva su due canali, Sky Sport Arena e Sky Sport Uno. La “squadra” di Sky che seguirà il torneo sarà formata da: Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Paolo Ciarravano, Federico Zancan e Paolo Ghisoni, alle telecronache, mentre al commento tecnico si alterneranno Paolo Bertolucci, Filippo Volandri, Raffaella Reggi, Stefano Pescosolido e Claudio Mezzadri. Inoltre, uno Studio Tennis andrà in onda tutti i giorni, prima dell’inizio dei match, e alla conduzione si alterneranno Eleonora Cottarelli e Stefano Meloccaro. Sul cemento dell’Hard Rock Stadium (non si gioca più a Key Key Biscayne, ma nello stadio dei Miami Dolphins) in Florida, il meglio del tennis mondiale, compresi il serbo Novak Djokovic, lo svizzero Roger Federer, l’austriaco Dominic Thiem, recente vincitore a Indians Wells, dove in finale ha battuto proprio l’elvetico, il tedesco Alexander Zverev, l’americano John Isner, detentore del titolo, il sudafricano Kevin Anderson, il giapponese Kei Nishikori e il greco Stefanos Tsitsipas. Tra i big assenti solo Rafa Nadal e Juan Martin Del Potro, infortunati. Del tabellone principale fanno parte anche quattro italiani: Marco Cecchinato, Fabio Fognini, Thomas Fabbiano e Matteo Berrettini.